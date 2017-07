El estrecho bolsillo de Puigdemont

Al 6 y al 7,



nunca hubo "nuestra hucha que teníamos para el día de mañana".



Esa hucha la creó Aznar (con el compañero Felipe no existía) y no era para el día de mañana.



Era para guardar LOS EXCEDENTES de un año (diferencia entre cotizaciones y pensiones) y gastarlo el año que hubiera DÉFICIT.



El Déficit lo creó el PSOE de Zapatero al echar a 4 millones de españoles a la calle. El efecto del desfase entre ingresos y gastos en la SS tarda 3 años en notarse porque la gente que va al paro paga su SS desde el INEM durante los 2 primeros años.



Por cierto, el único que saqueó la caja fue Zapatero, porque en 2009 y 2010 hubo 15.000 millones en excedentes y Zapatero no los metió en la hucha, se los gastó para cubrir los 130.000 millones de déficit que tenía en el resto de departamentos del Estado.