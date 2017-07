¿Vacaciones tranquilas este año en Moncloa?

El verano pasado fue movido para los integrantes del Gobierno. Las elecciones de junio no disiparon la incertidumbre política. Por ello, todos los ministros y sus asesores recibieron la orden de estar siempre disponibles ante la posibilidad de que se convocara el debate de investidura en cualquier momento o, en el peor de los casos, que fuera necesario convocar otros comicios.

En 2017, la situación es más estable, pero en La Moncloa comentan que los miembros del Ejecutivo, a estas alturas, no tienen claro de cuántos días de vacaciones dispondrán. Al parecer, el presidente Mariano Rajoy no se confía, ahora que está iniciada la negociación para el Presupuesto de 2018. "Puede haber sorpresas en cualquier momento y Rajoy no descarta que haya que convocar a los ministros a reuniones improvisadas en las próximas semanas", comentan en el entorno del jefe del Ejecutivo.

