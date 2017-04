Jaque a Rajoy

Amador-G-Ayora: En hora buena por el artículo con el que nos ha deleitado, imparcial, ecuánime, y justo en su medida y tono, es una lástima que este medio no se prodigue en esta línea de imparcialidad y realismo, pero sugiero por el bien del medio que cambien a los acomodados en sus pesebres, por buenas plumas imparciales y ecuánimes, de seguro de así hacerlo este medio será encumbrado al éxito, pues parte de una buena base informativa, y si me permiten otro consejo, jamás impidan la expresión de sus lectores en los comentarios, para tal hecho creados, aunque no sean de su gusto, pues esa es la base de una verdadera democracia, porque desmerece al medio, dándole una imagen dictatorial de la a buen seguro quieren apartarse, y que no se podría conservar con el cambio de los distintos partidos políticos que probablemente pudiesen gobernar.