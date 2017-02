El loco mundo de Montserrat: donde el machismo no es cuestión de dinero

"El machismo no se acaba con más dinero sino con más educación"

Me perdonarán que sea directo y breve, porque esto trata sobre un tuit y dedicarle más de un par de párrafos genera una desproporción absurda. Además, el tuit sobre el que hablamos es tal disparate que no requiere demasiadas explicaciones.

Tuitea la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que "El machismo no se acaba con más dinero sino con más educación, más sensibilidad social. #SesiónDeControl". El tuit se enmarcaba en la sesión de Control al Gobierno, en la que preguntaron a Montserrat por los recortes para la lucha contra la violencia machista. Allí Monserrat se explicó algo más (decía que "no se acaba exclusivamente con dinero") y el argumento no dolía tanto. Pero el tuit es verdaderamente insoportable en la cuenta de una ministra de Igualdad.

El machismo no se acaba con más dinero sino con más educación, más sensibilidad social. #SesiónDeControl ? Dolors Montserrat (@DolorsMM) 22 February 2017

Podríamos hablar del lugar central del dinero en nuestras sociedades e intentar argumentar que cualquier fenómeno social está necesariamente influido por las relaciones económicas que se dan en dicha sociedad. Podríamos contextualizarlo en el Día Europeo de la Igualdad Salarial, que se celebra precisamente hoy. Precisamente hoy, Dolors, hoy. Pero no hace falta hurgar. Preguntémonos, sin más, algunas cosas que se nos podría ocurrir preguntar si topáramos con Montserrat.

Si la mujer se coge la baja de maternidad en lugar de su marido porque él cobra más ¿no es problema de dinero? Si una mujer maltratada en paro no se atreve a dejar a su maltratador porque es él su sustento y el de su hija ¿no es problema de dinero? Tener o no el control de un consejo de administración ¿no es problema de dinero? Las actividades de sensibilización en los colegios ¿no se hacen con dinero? La vigilancia a mujeres amenazadas por sus exparejas ¿es gratis? ¿es gratis el asesoramiento, la ayuda psicológica, una vivienda en la que esconderse? La consideración social y las relaciones de poder en el mundo en que vivimos ¿no tienen que ver con el dinero?

Escribía algo Albert Camus que, no refiriéndose al caso, lo ilustra bastante bien "Estoy seguro de que no se puede ser feliz sin dinero. Eso es todo. no me gusta ni lo fácil ni el romanticismo. Me gusta ser consciente. Me he dado cuenta de que entre algunas personas de la élite existe una especie de esnobismo espiritual que les hace creer que pueden ser felices sin dinero. Es estúpido, es mentira y, de alguna manera, es cobarde".

Ciertas élites tienen dificultades para reconocer la importancia del dinero. Ojalá una ministra de Igualdad que entendiera algo sobre Igualdad. Ojalá una ministra de Asuntos Sociales con un poco de sensibilidad social. Ojalá esa educación que hace falta para acabar con el machismo la tuviera Dolors Montserrat.

