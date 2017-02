El populismo golpea la eurozona

Lo que golpea la eurozona no es el populismo; no confundamos el efecto con la causa. El populismo está causado por unas políticas y una economía que no está al sevicio democrático de la mayoría, sino que élites económicas que controlan la política a su favor, crearon una desigualdad insoportable, llevando a la miseria a amplias capas de clase media. Hay más factores, por supuesto, que aquí se haría muy extenso analizar.