Se busca culpable por la subida de la luz

Este artículo sufre de imprecisiones preocupantemente tendenciosas:



1º. Cuando dice: “España está situada en un extremo de Europa”. Aunque es cierto que España es un país más apartado de Europa, los oleoductos atraviesan Algeciras y Portugal ocupa el puesto 17º en el ranking de energía más cara de Europa, mientras que España es el 3º; por lo que la geografía no justifica nada.



2º. Cuando dice: “Es decir, que las eléctricas se ponían de acuerdo presuntamente para encarecer el coste al que ofertan la energía. La acusación jamás se pudo demostrar de manera fehaciente.” Las eléctricas han sido multadas ya por manipular los precios, previa demostración en juicio. Que sea difícil de demostrar no significa que no lo hagan, significa que si fuera fácil nos enteraríamos de todas las que nos hacen.



3º. No sé quién les ha dicho a estos señores que ser de derechas signifique tragar con todo y justificar las eléctricas cuando me cobran de más, pero es más bien al revés, y lo digo como tal.