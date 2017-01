¿Sobrevivirá la UE al populismo?

Al #4. Prejuicios al poder.



No, las cosas no son siempre así. Andalucía y Extremadura no han cambiado porque básicamente no han querido hacerlas cambiar. Se ha pagado el PER a los jornaleros del campo pero no se ha cambiado la propiedad del mismo, básicamente porque casi toda Andalucía y Extremadura están en manos de cuatro familias de la antigua nobleza (duques de Alba, Medina-Sidonia, etc.) y claro, el problema que sufre el campo andaluz es de propiedad, no de que la gente necesite otras historias.



Luego viene un problema de industrialización pero claro, han desindustrializado España entera. Antes había un montón de pueblos de Toledo que vivían de la confección. Ahora, con la entrada masiva de textiles chinos, esas plantas tuvieron que cerrar. Otro tanto para en Cataluña y en Valencia con los zapatos. ¿Y la metalurgia? Los altos hornos de Vascongadas cerrados. ¿Y los astilleros? España era, por su tradición, una potencia náutica y al morir Franco éramos de los mayores fabricantes de barcos del mundo. ¿Dónde están los astilleros ahora? El tema es que ni Extremadura ni Andalucía saldrán de la pobreza por esos motivos, no porque haya chorras que digan que es que la gente es vaga o enfermedades mentales por el estilo.



Y en España no salimos de la pobreza (sino que nos hundimos cada vez más en ella) por motivos parecidos. A nuestros lumbreras de políticos les pareció bien el abrir las fronteras a la Unión Europea. Pero es que lo fabricado en Alemania es mucho mejor y más barato que lo hecho aquí. Así que en vez de meter dinero a saco para modernizar nuestro tejido productivo y ponerlo al nivel del alemán (que es un proceso que tarda décadas), lo que hicieron fue desarticularlo y vendérselo a extranjeros. Así, España es un país de turismo, camareros y geriátrico de Europa. Pero esto, como digo, viene impuesto tanto por Europa como por los ineptos de nuestros políticos. ¿A qué tanto AVE? ¿Nadie se ha dado cuenta de cómo se multiplica el precio del tren cada vez que ponen un AVE y quitan un Talgo? ¿Y para qué necesito yo un Madrid-Oviedo en dos horas, o un Madrid-Valencia, o un Madrid-Sevilla? Si acaso un Madrid-Barcelona, un Madrid-Lisboa y un Madrid-Bilbao para salir desde Bilbao y Barcelona hacia París. Pues como esas, todas las inversiones, que han ido encaminadas a beneficiar a las grandes constructoras.



Como digo, malísima política por parte de los políticos españoles, tendente a robar y a llenarse los bolsillos, y por parte de esa "democrática" Unión Europea, que realmente es una manera de mantener los oligopolios centroeuropeos (léanse todo lo referente a la Unión del Carbón y del Acero y cómo evolucionó, núcleo de esta tan querida UE).