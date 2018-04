Wall Street cambia la nacionalidad de Spotify: cuelga la bandera suiza en lugar de la sueca

Este martes debutaba en la bolsa de Nueva York el servicio de música online Spotify, una de las grandes salidas bursátiles del año. La anécdota, sin embargo, no se ha producido sobre el parqué, sino en la fachada del edificio.

Además de la pancarta habitual con el nombre de la compañía, el New York Stock Exchange ha cambiado una de sus banderas de Estados Unidos para dar la bienvenida a la debutante. Pero en lugar de usar la de Suecia, de donde la compañía es originaria, han izado la bandera de Suiza.

El error fue rápidamente corregido, pero ya había sido retratado y difundido por las redes sociales. Un portavoz del NYSE admitió el "pequeño error".

