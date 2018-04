El precio del aceite de oliva se hunde un 21%, pero la caída aún no llega al súper

AL 2 ORO VERDE.- EL ACEITE DE OLIVA NO TIENE NADA DE ORO, ES DECIR, NO ES UNA MINA UNA EXPLOTACIÓN OLÍVICOLA. DESPUÉS DE LA RECOGIDA VIENEN ESTOS GASTOS: ABONAR SUELO, PODA, SULFATAR VÍA FOLIAR, PAGO RIEGOS, MÁS SULFATAR, DESVESTUGO, SULFATAR EN OTOÑO, PREPARACIÓN SUELOS Y RUEDOS, CURA SUELO PREEMERGENCIA Y OTRA VEZ RECOGIDA, AH PAGO IRPF HACIENDA, SEGURIDAD SOCIAL, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, CARBURANTES, ETC. EL OLIVAR TIENE IMNUMERABLES GASTOS QUE SÍ TE LO HACEN TODO APENAS TE DEJA UNOS EUROS, MEJOR PISOS ALQUILADOS Y LOCALES EN MADRID O COSTA.......?????