El queso manchego frena el acuerdo de libre comercio entre la UE y México

También usan el término jamón ibérico para los jamones de atlixco. Y nada tienen q ver con el auténtico ibérico español. Y en cuanto a la obsesión por penetrar las exportaciones a México, q dice el secretario; también debería citar las trabas y problemas q México establece siempre contra la importación de derivados lácteos, porcino y derivados. Todo son inconvenientes con Sagarpa, Aduanas y Hacienda. Tal parece que Solo las grandes importadoras grandes, oligopolios mexicanas pueden llevarlo a cabo. Privilegiadas y consentidas del Gobierno Mexicano. ¿será porque los inspectores van a España a plato y cubierto pagado con la excusa de verificar? ¿será q los dueños son mexicanos y españoles tocados por el poder divino y el poder de la moneda del peso que cae en ciertas manos? Vean, vean qué empresas exportan e importan a/y desde México. Vean qué importadoras tienen toda la red de venta y distribución. Eso también debe controlarlo la UE...tanto q se opone a los oligopolios...dado q en México se fomentan y protegen en perjuicio del libre comercio y del consumidor/usuario. y por cierto el tequila tiene denominación de origen no? No se puede querer una cosa y otra no. Se puede hacer y vender tequila como tal? No. Ponderación y equidad señores.Negocien!