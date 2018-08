Rivera reprocha a Carmena que diga que el top manta no es un problema

Madrid, 15 ago (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado hoy a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que opine que el top manta no es un problema y le ha instado a preguntar "a los que sí cumplen", como los "autónomos que pagan cuota".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy durante las celebraciones de la virgen de la Paloma que la venta ambulante ilegal "no es deseable", como no lo es ninguna actividad irregular, pero cree que no supone un problema en la capital española.

De esta forma, Carmena reaccionaba a las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que considera que el top manta es un problema de "mafias que trafican con estas personas" y les suministran falsificaciones que dañan al comercio.

En su cuenta de la red social Twitter, Rivera ha criticado a Carmena por "apoyar" la venta ambulante ilegal.

"Pregúntele a los que sí cumplen: autónomos que pagan cuota, comerciantes que pagan impuestos, restauradores que pagan por sus terrazas o creadores que les roban su propiedad intelectual", ha escrito.