El aeropuerto de Frankfurt, evacuado por una operación policial

La policía de Alemania ha evacuado este martes el aeropuerto de Frankfurt, según ha anunciado la entidad en su cuenta de Twitter. Por el momento, se desconoce el motivo. Algunos vuelos podrían verse afectados debido a este incidente.

"Debido a una acción policial, la Policía Federal Alemana está evacuando los muelles A y Z en la T1 del aeropuerto de Frankfurt. Como resultado de esta medida, se pueden esperar interrupciones de vuelo. Se aconseja a los pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo", ha informado el aeropuerto en su cuenta de Twitter.

Según varios medios locales, "una persona no autorizada ha entrado en el área de seguridad y ha desaparecido", aunque este extremo no ha sido confirmado.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport's T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd