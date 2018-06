El Congreso da el primer paso para igualar los permisos de maternidad y paternidad

El Congreso ha dado hoy el primer paso para igualar los permisos de paternidad a los de maternidad hasta alcanzar las 16 semanas y que sean intransferibles y remunerados al 100%, tal y como ha planteado Podemos en una proposición de ley que ha recibido el respaldo unánime de todos los grupos.

En el orden del día también está incluido el debate y la votación para admitir a trámite la ley de la eutanasia o muerte digna.

También el PP ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa pese a que, como ha recordado durante su defensa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el anterior Gobierno popular la vetó hasta en dos ocasiones.

Y aunque "desgraciadamente" ha venido tarde ha recordado con sorna Iglesias, por fin ha llegado el debate de esta proposición y con él la oportunidad de demostrar que el Parlamento "ha echado al PP del Gobierno" y que a partir de ahora el "Congreso de los Diputados y las Diputadas manda".

En la proposición de ley de Podemos se plantea la equiparación de los permisos, de forma que, padres y madres tengan 16 semanas intransferibles para el cuidado de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida y remuneradas al 100%. Este fue el motivo que alegaba el PP para paralizarla, el coste de entre 1.700 y 2.000 millones de euros que tendría sufragar estos permisos y que no era asumible por los presupuestos. El nuevo ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a hacer frente a este nuevo gasto si la ley sale adelante.

En la actualidad el permiso de paternidad es de cuatro semanas que se ampliarán a cinco a partir del 28 de junio con la entrada en vigor de los nuevos presupuestos. En la propuesta de Podemos se plantea ampliar de manera escalonada hasta 16 semanas para equipararlo por completo al permiso de maternidad aunque sólo las dos primeras semanas tras el nacimiento coincidirían con la madre.

Iglesias ha recordado que en su actual situación este es un tema que le "toca muy de cerca" y ha advertido que que quiere dejar claro que "no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos, a mí me toca compartir esas tareas al 50%, y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo", ha subrayado Iglesias.

Desde la formación morada se plantea este nuevo permiso de paternidad en dos etapas de permiso, la primera serían las dos semanas, este permiso sería de carácter obligatorio y coincidiría con el permiso de la madre. La segunda etapa del permiso de paternidad será la que llaman el "permiso de crianza", en esta el padre podrá disponer de catorce semanas más que podrá pedir durante los 12 meses del nacimiento de su hijo –se asimila al nacimiento la adopción y el acogimiento- durante esta fase del permiso no coincidirá con la madre y recibirá el 100% de su retribución. Además las 10 semanas voluntarias son compatibles con trabajo a tiempo parcial. De esta manera, la proposición de ley persigue avanzar en la corresponsabilidad de padres y madres, evitando que la tarea de cuidado de los hijos recaiga en la madre. Sin embargo, su implantación no será en ningún caso inmediata, se prevé que en 2024 esté plenamente vigente la ley de permiso de paternidad. Podemos propone la ampliación progresiva del permiso del padre a través de un periodo transitorio.

En esta proposición de ley hay mas novedades. Se incluye la "universalización del derecho a plaza en escuela infantil a la finalización de los permisos", de manera "asequible" para todos los niveles de ingresos y "con horarios suficientes" que garanticen que nadie se vea obligado a reducir su jornada y por tanto sus ingresos para asumir el cuidado de los hijos.

El líder de Podemos ha vuelto a poner su situación a modo de ejemplo y asegura que su compañera, Irene Montero, y todas las futuras madres no sólo tienen "derecho a no ser discriminadas laboralmente", sino que sus hijos "tienen derecho a crecer en un entorno y estructura familiar que no sea sexista". "No basta con que los planes de estudios enseñen que todos somos iguales, deben vivirlo en su casa".

Una ley de largo recorrido

La equiparación del permiso de paternidad y maternidad ya se planteó hace un año pero el Gobierno de Rajoy la dejó apartada por falta de presupuesto. La mayoría de las formaciones lo llevan en sus programas o respaldan la ampliación del permiso de paternidad como medida de lucha contra la discriminación laboral femenina.

Con un año de retraso y el compromiso de apoyo del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, no se prevé que esté plenamente vigente hasta 2024. Tras el debate para admitir la propuesta a consideración, el texto pasará a la comisión correspondiente donde se iniciará el trámite de enmiendas y los demás grupos parlamentarios podrán proponer cambios. Ciudadanos en su momento planteaba aumentar ambos permisos, paternidad y maternidad hasta las 34 semanas.

Una vez se apruebe el texto, empieza la contrarreloj. La ley tendrá que dar todos los pasos para su tramitación parlamentaria antes de que se convoquen nuevas elecciones y se disuelvan las Cortes para evitar volver a verse paralizada y que deba volver a ser propuesta y empezar de cero. Pese a las prisas, no es previsible que la propuesta pase a ser ley antes de 2019.