¡Que el inglés no te deje "offsite" durante el Mundial!

El próximo jueves comienza el esperado Mundial de fútbol en Rusia. Todos los aficionados están pendientes de sus equipos y de los partidos que jugarán durante el periodo que dura la competición. Y aunque el fútbol es un deporte universal, un reciente estudio de ABA English ha desvelado que más de un tercio de los españoles se han perdido detalles de un partido de fútbol por culpa de su nivel de inglés.

Por eso, tanto si eres fan del football (o soccer, como lo llaman en los Estados Unidos) o simplemente te gusta aprender nuevos términos, ABA English te revela screamer, clean sheet, wall y otras 7 expresiones comunes y curiosas para que no te quedes "offsite" (fuera de juego) mientras sigas el deporte rey en inglés. Y es que, al fin y al cabo, el fútbol lo inventaron ellos, los ingleses. The beautiful game, que es como a los ingleses les gusta denominar el fútbol.

Keep calm and clean sheet

Una frase muy comentada en el argot futbolístico para pedir al portero que mantenga su portería a cero y, por lo tanto, no reciba ningún gol. ¡Clave para poder ganar un partido!

On the bench/Starting line up

El temor y deseo, respectivamente, de cualquier futbolista. Los partidos de fútbol suelen empezar ya con el conocimiento de las alineaciones y, por lo tanto, de los jugadores que comienzan el partido desde el banquillo (On the bench) o directamente en el once inicial (starting line up).

The goalkeeper made a howler

Una expresión muy común y utilizada por los aficionados es la de "el portero hizo una cantada", traducida al inglés como "the goalkeeper made a howler". Seguramente sea una de las peores que puede escuchar un portero, avergonzado por su acción cometida.

What a screamer!

Sólo lo solemos escuchar de acciones realizadas por futbolistas top del estilo de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Ellos tienen a sus aficionados más que acostumbrados a levantarse de la silla para exclamar: ¡Qué trallazo (what a screamer!)

He (she) ran the defence ragged!

"Wow! This player ran the defence ragged". Si oyes esta expresión, estate alerta porque significa que un delantero acaba de "dejar muerta a la defensa", incluso haciéndola parecer totalmente incompetente.

He's (she's) got a sweet left foot

¡Tiene una dulce zurda (o pie izquierdo)! Se trata de una expresión que indica que un futbolista cuenta con una habilidad envidiable a la hora de patear el balón con su pierna.

Lifting the silverware

Éste es el gran objetivo de cualquier equipo de fútbol. La traducción literal es "alzando la plata", aunque es una expresión muy común en el argot del fútbol para referirse a cuando un equipo levanta el trofeo que le designa como campeón, sin que sea necesario que éste sea de plata.

That was a sitter!

Más que una expresión, se podría decir que se trata de un llanto del aficionado al fútbol para exclamar que "¡era un gol cantado!". O lo que es lo mismo, que el jugador de su equipo ha perdido la más sencilla de las oportunidades para introducir el balón en la portería.

It's time to park the bus

Para los que no sean "futboleros" puede resultar extraña esta expresión con el significado de "es hora de aparcar el autobús", pero es muy amiga y popular para los fans del deporte rey. Es algo que se dice cuando el planteamiento de un equipo resulta ser ultradefensivo con el fin de mantener su portería a cero, por lo que se considera algo equivalente a aparcar un bus justo enfrente de una portería.

Ref! We were robbed!

El "referee" (árbitro), al que normalmente se le llama "ref!" de la misma manera que en España "¡arbi!", es una figura sin la que, sin duda, el partido no se podría celebrar. A ella es muy habitual acusarla de que "we were robbed!" (¡nos robaron!), para indicarle decepción por una decisión arbitral considerada de injusta.

