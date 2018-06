Los observadores internacionales del 1-O recibieron pagos de hasta 20.000 euros, según la Guardia Civil

Como contribuyente me siento estafado por la malfersación contínua del dinero público . Como ciudadano me parece una verdadera vergüenza que los políticos no se enteren que lo público no les pertenece, sólo deben administrarlo con suma transparencia y dedicándolo a los fines presupuestados que deben ser siempre en favor de la comunidad que gobiernan. Lo demás es pesebreo, malversación, apropiación indebida, cohecho, gestión interesada.....Todo lo que estamos hartos de soportar por un puñado de votos.