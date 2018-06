Rivera dice que hay que reformar la Constitución, "pero no para inventarse una nación de naciones"

Pues si, hay que pulir la constitución.



Fallos claros hay.



Permite que el gobierno del pais se vea condicionado por los partidos nazis, que solo represenstan al diez por ciento de los votantes.



Permite que, mediante el uso de compartimentos estancos(autonomias), el clientelismo del siglo XIX. Usando las lenguas locales como barrera para el acceso a la función publica, mediante la falsificación de la demanda.



Permite el gasto en servicios no demandados por la mayoria, en vez de permitir que cada minoria se pague esos servicios extra si quiere, y garantizando los servicios minimos e iguales en todo el pais.



No tiene mecanismos que hagan que se reequilibre el territorio. Como por ejemplo, la igualdad de los sueldos de todos los funcionarios, así como la obligación de residencia en el lugar de trabajo.



No hay mecanismos que impidan que las autonomias puedan parar infraestructuras que no les benefician a ellas de forma directa.



Trata los sintomas de la mala educación, pero no ataja el problema de la mala educación de este pais.