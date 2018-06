La ministra Batet defiende que reformar la Constitución es "urgente, viable y deseable"

Se veía venir.



Ya esta esta pelleja desbarrando una vez más.



ESTA ES LA QUE DEFIENDE EL "DERECHO DE AUTODETERMINACION", Y POR TANTO PROPONE REFORMAR LA CONSTITUCION "URGENTE, VIABLE Y DESEABLE" PA INCLUIRLO EN SU PENSAMIENTO.



¡PUES VA A SER QUE NO!.



¡OLE TUS OVARIOS!:



NO TE HA DAO TIEMPO NI A ATERRIZAR EN TU NUEVO DESPACHO, Y YA ESTAS CON TUS INFULAS SUPRANACIONALISTAS EN TU CORROMPIDA MENTE.



¿COMO HAS ENCONTRAO LA SITUACION DE TU NUEVO MINISTERIO AL ATERRIZAR?. ¿TE HA DAO TIEMPO SIQUIERA A SENTARTE EN LA SILLA?, ETC., ETC.



¡QUE VA!:



ESO NI ESTA NI SE LE ESPERA.



ANUNQUE PODRIA MANIFESTARME EN UN TORRENTE DE EPISODIOS MAS, EN ESTE CORTO ESPACIO DEL QUE DISPONGO, NO QUIERO EXTENDERME MAS.



¡ATENTOS A LAS NOTICIAS!.



SE ESPERAN GRANDES E INMEDIATOS VENDAVALES PA NUESTRA QUERIDA ESPAÑA CON ESTOS...............? EN EL GOBIERNO.