La ministra Batet defiende que reformar la Constitución es "urgente, viable y deseable"

Estos han fumado algo raro, después veremos que es.



España no se puede federalizar, como otros estados porque aqui el sentimiento de pais, de patria no existe para el 10 % de los españoles que lo único que buscan es apropiarse de una parte del Estado que ha tardado 500 años en consolidarse y hacerlo en unos meses. Se ve que también han bebido , pero bien.



Pero tranquilos que una reforma constitucional necesita una mayoría que hoy por hoy no se va a dar en este pais. Por tanto los anhelos indepes pasan porque el resto de los españoles lo quieran y según se están portando , difícil, muy difícil se ve.



>Es necesario tranquilizar a las huestes secesionistas y encarrilarlas por las buenas o por las menos buenas. Esto será asi por mucho que se empeñen y por muchas carantoñas que el Pedro Sanchez Obrero Español, les haga debajo de las sabanas.