Alumnos extremeños tendrán que repetir exámenes de selectividad (EBAU) ante una posible filtración de las pruebas

Mientras no sea la misma prueba en toda España, no vale para gran cosa.



Pero ninguno quiere mirarse en el espejo, porque igual los resultados van por barrios, y no por provincias o comunidades.



Es como los criterios para acceder.



La gente se empadrona en otras comunidades para acceder a determinadas carreras, se hacen muchas trampas, y es porque la gente no se cree el sistema.



Los poíticos deberían admitir que las autonomias, lejos de fomentar la competencia, están consagrando el caciquismo. devolviendonos al siglo XIX, o antes incluso.