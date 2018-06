Carlota Merchán, diputada socialista, opina que "la única prebenda" de los apoyos es el diálogo

Merchán no ve elecciones en el corto plazo

Asumen los presupuestos del PP porque "fue la voluntad de la cámara"

Carlota Merchán. Foto: Twitter

La última semana se ha vivido con gran intensidad en la política española. Hoy, tras la toma de posesión de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, Carlota Merchán, diputada nacional del PSOE, valora para elEconomista lo vivido en las últimas horas. Merchán, desde su escaño, ha sido testigo de la primera moción de censura que termina con éxito en España.

Ello ha sido posible, finalmente, gracias a los votos del PNV. Por ahí, unas de las preguntas que sobrevuelan al escenario que se abre inminentemente es cómo el próximo Ejecutivo gestionará esos apoyos. Para la diputada socialista, la "única prebenda es el diálogo para destensar. No hay nada más a cambio ni en el País Vasco ni en Cataluña" y ha agregado en esa línea que "una cosa es que un grupo político negocie un presupuesto y lo considere valioso para su territorio y otra que sea ajeno a la realidad de un sentencia y avale ese comportamiento. Igual que sabíamos que el PNV aprobaría los Presupuestos, sabíamos que no consentirían seguir con el mismo presidente". Y es que Merchán, según cuenta ella misma, era de las personas del Grupo Parlamentario socialista más segura de este desenlace, "había compañeros que pensaban que Rajoy dimitiría, pero yo estaba convencida por su actitud de soberbia de que no. No dejaba de ser una forma de reconocer los hechos" y añade que la moción de su grupo no es por cuestiones de ideología, sino "por democracia pura y dura".

Presupuestos del PP

Una cuestión fundamental para la nueva etapa es la validez los presupuestos elaborados por el PP y que contaron con el apoyo mayoritario de la cámara baja. "Nosotros no hemos estado de acuerdo, pero la mayoría, sí. Por tanto carecería de sentido no respetar la voluntad. Así será para 2018 y se empezará a trabajar en los del año que viene", indica Merchán.

Duración de la legislatura

La diputada nacional manifestaba que el primer objetivo es "recuperar la normalidad política y la confianza ciudadana en las instituciones", por lo que de cara a una convocatoria de elecciones cercana, tal como recomendaba Felipe González, "entiendo que en el corto plazo no, sería muy arriesgado sin una estabilidad". En cualquier caso, será una decisión que compete al nuevo presidente y que ya trabaja junto a sus 84 diputados. Esta cifra de representación no asusta a Merchán, "es una tarea difícil, pero es lo que estamos viendo en Europa, el fin de las mayorías aplastantes. Portugal llega a acuerdos y nosotros también podemos. Toca cambiar el chip ante un nuevo de ciclo".

Por último, en cuanto las quinielas de los ministrables, Merchán se ha referido al núcleo duro de Sánchez como José Luis Ábalos o Margarita Robles, "es normal que se hable de ellos. Ábalos era desconocido en los últimos tiempos, pero se ha confirmado como alguien solvente y reflexivo". Sánchez tendrá que definir primero la estructura de su Ejecutivo y tener en cuenta también el reparto de fuerzas; "necesitamos un grupo parlamentario fuerte y el presidente velará por mantener esos equilibrios tanto ahí como en el Gobierno y en el propio partido", asume.

