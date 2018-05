Ana Garrido, denunciante de Gürtel: "Los condenados son responsables del mal ajeno"

Garrido fue técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Boadilla

Cree que Bárcenas "va a reaccionar" ante la condena a su mujer

Ana Garrido. Foto: EFE

El Sol se va poniendo en Mallorca y cede, poco a poco, paso a una luna que se alía con la bajada de la marea. Ha sido un fin de semana intenso para Ana Garrido, denunciante de corrupción en la trama Gürtel, quien, ya lejos de Madrid, atiende a elEconomista desde Palma para valorar la reciente sentencia de la trama. Ana está satisfecha, pero agotada. Lleva sábado y domingo haciendo de comercial por distintos establecimientos para dar a conocer su marca de bisutería, Chica Yeyé. Gracias a su nuevo autoempleo consigue salir adelante desde que, por Gürtel, no continuase en su puesto de técnico de Juventud en Boadilla. Tan atareada se encontraba que "me enteré por WhatsApp porque yo estaba trabajando. Empecé a recibir mensajes de enhorabuena y no entendía a cuenta de qué. Me metí en Twitter y lo vi. No sé por qué creía que la sentencia salía el viernes. Cuando me enteré estaba tan emocionada que no me podía concentrar en otra cosa".

Ana, hoy, manifiesta sentir satisfacción al comprobar que su sacrificio haya servido, a la par que opina sobre las penas, "me han parecido bien las condenas, a ver si se cumplen ahora realmente. Y quedan temas pendientes y determinandas personas aún sin juzgar, aunque creo que la Justicia va actuar igualmente". Efectivamente, espera la caja B; "claro yo todavía no he visto en ningún juicio al albondiguilla (Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla)".

La brisa marina pinta la playa sin nubes de Ana, pero ¿compensa? Ella es clara, "a nadie le compensa que le arruinen la vida, ni por principios. Otra cosa diferente es saber que has hecho un bien para el país. Lo volvería a hacer, aunque también he aprendido de mis errores en este proceso de cómo denunciarlo".

Más allá de la sensación de justicia que invade a Ana como el buen tiempo en la isla, considera que no hay que olvidar la toma de decisiones respecto a la figura del denunciante, "hemos promovido recuperar el dinero a las arcas públicas. No podemos morir de hambre, yo ya pasé la indigencia, pero no me he recuperado del todo y lucho por una estabilidad económica a mis 52 años" y añade que "la gente se alegra porque se haga justicia y está bien, pero debemos pensar en quién o quiénes estuvimos detrás. En esta trama los más conocidos somos José Luis Peña y yo. Él se arriesgó a entrar en prisión y eso tiene un valor enorme".

En cuanto a los corruptos, Garrido esboza rápidamente su particular sentencia, "los considero los responsables del mal ajeno. Creo que en España no fue sólo la crisis económica, sino un saqueo del dinero público. En lo que han hecho algunos veo reflejadas a personas que están sufriendo, los recortes... Ese es el significado, las condiciones de vida en que muchos españoles están".

Sobre las reacciones políticas a la sentencia

Como no podía ser de otra manara, las reacciones en el terreno político, a través de los distintos partidos no se han hecho esperar. Sobre ese panorama sobrevuela la moción de censura. Ante esto, Ana no se pronuncia, "me falta información, no sé si es la solución. Para eso están ellos. Al final, valga la comparación, me recuerda al conflicto catalán. Quiero decir, si hemos llegado a este punto es porque no han sido capaces de resolverlo antes. El objetivo tiene que ser que España vaya a mejor". Por supuesto, no tiene duda de que siguen personas honestas en la cosa pública, "estoy convencida de que habrá militantes del PP con responsabilidades y que son personas honradas".

Para ella han sido horas intensas, aunque se prepara para nuevos capítulos. Si antes ya avisaba de que Gürtel no finaliza aquí, advierte que a Bárcenas le han tocado la línea de flotación, "la condena a su mujer, Rosalía, va a tener repercusión y apuesto por movimentos. Luis es una persona inteligente, que jugó sus bazas, pero no ha salido al final como él esperaba. Estoy convencida de que va a reaccionar".

Habrá que esperar. Mientras, en los huecos que las noticias y análisis sobre el tema le den respiro, Ana seguirá inmersa en su negocio. La vida de una nueva autónoma.

