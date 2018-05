Podemos espera obtener el apoyo de sus bases para zanjar la polémica del chalet

Dice que la importancia de una persona se mide por la cantidad de enemigos que tiene.



Todos contra Podemos.



Pero gracias a Podemos está saliendo la mierda a la luz.



Decid lo que se os ponga en los cjs. pero todos sabemos quienes son los ladrones, los mafiosos y los gandulazos Lo sabemos todos y os guste o no, Podemos va a estar ahí dando leña.



Da igual si gobiernan o no, están en las instituciones y ayuntamientos y nos cuentan lo que ven.



Con eso a mi me basta.



Os guste o no, Podemos está para quedarse señores del PP y amiguetes de quita y pon.



Si yo fuera un ladrón de dinero público, tampoco me gustaría Podemos.



pero lo siento, solo soy un trabajador y padre de familia al que no le gustan los ladrones, ni los tramposos, ni los corruptos, ni los incompetentes en el gobierno de mi nación.



La ideología ponedla vosotros, a mi me da igual.