El debate de enmiendas a los PGE se inicia con 244 vetos del Gobierno

Madrid, 16 may (EFE).- La Comisión de Presupuestos del Congreso ha iniciado hoy el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con una primera propuesta del Gobierno de vetar 244 iniciativas y que podrían ampliarse en las próximas horas.

El Ejecutivo envió anoche al Congreso un primer escrito de veto de 244 enmiendas, de las que 224 habían sido remitidas por la Mesa y Portavoces de la Comisión de Presupuestos después de que los letrados estimaran que podrían suponer un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos.

El presidente de la Comisión, Francisco de la Torre, ha explicado que la Mesa y Portavoces analizará hoy estos primeros vetos remitidos por el Gobierno, y que podrían ser más, y ha puntualizado que la Mesa del Congreso ha delegado a esta comisión su facultad para su debate y resolución.

El diputado socialista Javier Lasarte ha considerado que los vetos del Gobierno son una muestra de "debilidad" y ha considerado una "falta de respeto" que las haya remitido poco antes del inicio del debate, lo que dificulta su análisis y altera el orden del día.

El portavoz de Unidos Podemos, Segundo González, en la comisión ha criticado minutos antes del debate que "una vez más, entre el Gobierno y la Mesa y Portavoces liderada por el PP y Ciudadanos están intentando cercenar parte del debate presupuestario", y ha avanzado que su formación está intentando transaccionar enmiendas que han sido rechazadas "para sortear este veto".

Desde Ciudadanos, el diputado Vicente Ten ha opinado que el Gobierno "podría haber hecho un esfuerzo" para enviar los vetos con más tiempo, de manera que pudieran analizarse antes del debate, y ha subrayado las medidas incorporadas a las cuentas a propuesta de su grupo, como la bajada de impuestos para rentas bajas.

El diputado Joan Capdevila (ERC) ha mostrado su "estupor" por los vetos y ha dicho que su grupo intentará revertir un presupuesto hecho "de espaldas" a la economía productiva con cambios "euro a euro".

La Comisión de Presupuestos debatirá hoy también las iniciativas del PP relativas a actualizar las pensiones el 1,6 % este año, tras el pacto del Gobierno y del PNV para subir estas prestaciones.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha dicho que se trata de un acuerdo "bueno y global", ya que afecta a todo el territorio nacional y no sólo al País Vasco.

Por otra parte, el diputado de UPN Íñigo Alli ha advertido de que el apoyo de su formación a la votación presupuestaria en el Pleno del Congreso la próxima semana no está garantizado, ya que "todavía no ha llegado un acuerdo" en torno a las enmiendas económicas que proponen y tampoco hay un compromiso firmado del Gobierno de que no negociará el acercamiento de presos de ETA.

"Queda suspendida esa votación favorable a la consecución de estos dos acuerdos. Tenemos unas líneas rojas y no queremos un mercadeo con el acercamiento de presos etarras", ha dicho.

En este sentido, el portavoz presupuestario del PP Jaime de Olano ha tachado de "francamente ofensivo" que UPN "insinúe que el PP pueda mercadear con los presos" de ETA, ya que "siempre ha estado con las víctimas".

Por su parte, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha lamentado que el debate comience un año más con unos vetos que también se registraron en 2017 y no en ejercicios anteriores, y ha afirmado que esto evidencia la "falta de confianza del Gobierno en la mayoría parlamentaria que le sustenta ya que en caso contrario no tendría inconveniente en debatir y votar estas enmiendas".

No obstante, Bel ha señalado que empiezan esta comisión con "ánimo de transaccionar algunas enmiendas y no vamos a desfallecer ni esta semana ni la que viene".

