La Junta iniciará el Plan Estratégico Aerospacial "sin esperar al nacional" y primará el talento

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado el inicio de forma inminente de la elaboración del Plan Estratégico Aerospacial de Andalucía, que se va a acometer "sin esperar al nacional" y donde se primará el talento y la apuesta por la internacionalización, y donde se será competitivos "no por bajar salarios sino por mejorar a los mejores profesionales".

Díaz ha inaugurado el ciclo de conferencias del IV Aerospace & Defence Meetings (ADM 2018), la mayor convención de negocios de la industria aeroespacial que se celebra en España que alberga el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), donde participan 1.100 personas.

La presidenta en su intervención ha ratificado el compromiso de la Junta con el sector aeroespacial y ha resaltado la importancia de Sevilla como uno de los tres polos europeos más potentes, junto a Toulouse y Hamburgo, especialmente de cara al mercado en los próximos años.

Díaz ha resaltado que en este tiempo se han hecho "los deberes correspondientes" y ha destacado que están trabajando "desde el ámbito del conocimiento pero también en la búsqueda de nuevos mercados, algo que ha hecho Andalucía".

De esta forma, ha valorado que Andalucía "se ha consolidado como segunda potencia aeronáutica aeroespacial de España" y es la primera en exportaciones, de forma que "el 57 por ciento de exportaciones en el ámbito aeronáutico sale de Andalucía".

La presidenta de la Junta ha valorado la fuerza que tienen las universidades andaluzas, "capaces de adelantarse a los tiempos", y ha considerado que están haciendo bien su tarea, toda vez que "sabemos que habrá que competir con China o India y encima nosotros tenemos más pulmón financiero que otros países occidentales".

Ha resaltado que las ingenierías de universidades andaluzas "están a la cabeza y sus estudiantes están siendo reclamados por las empresas".

Díaz, que ha valorado el esfuerzo en inversión en I+D+I en Andalucía- --cifrado en un 11 por ciento, por encima del seis por ciento de España--, ha considerado que la aeronáutica andaluza "es competitiva y es una opción de presente y de futuro".

NO DEPENDER DE UNA SOLA EMPRESA NI BAJAR SALARIOS

Ha apuntado que la Junta "está ayudando a las empresas a que ganen mercado y a internacionalizarse y no depender exclusivamente de una sola empresa tractora".

Díaz ha valorado el compromiso y la "redimensión" que acometerá Airbus "tras los momentos de incertidumbre vividos en los últimos meses" en los proyectos A380 y A400M, con el horizonte 2030. Asimismo, espera que Boeing, "aunque dependemos menos de ellos, valore más el talento y la productividad y capacidad de nuestros trabajadores que los costes de estos países".

A su juicio, "el futuro no está en bajar salarios, sino en ser altamente competitivos y tecnológicos" y, en se sentido, ha anunciado que el próximo Plan Estratégico Aerospacial "se va a iniciar ya", de forma que, tras los datos registrados en el sector aeronáutico en materia de empleo y negocio, es necesario "dar un segundo salto" y acometer este nuevo Plan Estratégico andaluz, para lo cual "no vamos a esperar al plan nacional, pues no hay tiempo que perder".

En ese sentido, en este plan va a continuar "la apuesta con las empresas y patronales, sindicatos e instituciones, en el esfuerzo en aumentar la internacionalización y el incremento del valor añadido y la formación de nuestros profesionales", con el horizonte en 2030 y con el objetivo de que Andalucía "siga mejorando la cuenta de resultados".

La presidenta de la Junta ha resaltado que "hoy Andalucía vende en el mundo más productos de ámbito que aceite de oliva", de forma que "uno de cada cuatro euros que Andalucía exporta al mundo tiene un valor tecnológico medio-alto".

"Andalucía está cambiando a la velocidad que demandan los mercados y los ciudadanos", ha resaltado la presidenta de la Junta, quien ha insistido en que "cambiar el modelo productivo es lo único que garantiza la mejora del bienestar de la gente".

Para Díaz, "la revolución digital no es motivo de inseguridad e incertidumbre sino que es una oportunidad, y sabemos que hay cosas que tendrán que cambiar, que habrá profesionales que hoy se forman y que tendrán que cambiar porque algunas ocupaciones desaparecerán, pero la revolución digital es el momento que tiene Andalucía para ocupar el espacio que la historia y las circunstancias sociales y políticas impidieron que fuera así".

"Debemos acudir en las mejores condiciones, sabiendo que el futuro está en la innovación, el desarrollo, la investigación, el talento y en lograr una Andalucía competitiva y productiva, que no baje salarios sino que forme y ofrezca los mejores profesionales, y que dé seguridad a quienes quieren competir en próximos años en este mercado global en el sector aeronáutico", ha aseverado.

