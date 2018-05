Trump anuncia hoy su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán

A través de un tuit, como viene siendo habitual, ha anunciado Donald Trump que hoy a las 20:00 (hora española). tomará su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Mientras Europa presiona a Washington para que no abandone el pacto al que se llegó en 2015 y que limita la capacidad nuclear iraní a un "uso pacífico".

Irán se comprometió en 2015, durante el ejecutivo de Obama, con las seis potencias nucleares: China, EEUU, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, a no adquirir armas nucleares y emplear esta energía de manera pacífica, además de deshacerse del 98% de su armamento nuclear a cambio de que se levantarán las sanciones que pesaban sobre su territorio.

Casi tres años después del acuerdo ratificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Trump amenaza con nuevas sanciones al gobierno de Hasán Rouhani. Aunque desde la administración iraní mantienen que continuarán manteniendo el acuerdo pese a la presión norteamericana.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.