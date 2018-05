800 533

Nuevo horario de venta de Mercamadrid, desde las 4:30 hasta las 14:00

Madrid, 7 may (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, ha decidido ampliar el horario comercial de Mercamadrid desde las 4:30 de la mañana hasta las 14:00 del mediodía para los comerciantes minoristas.

La Delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, tras estudiar las peticiones de las distintas asociaciones de usuarios compradores y usuarios vendedores, ha considerado que existen "razones de seguridad, interés público y oportunidad" para establecer un horario más amplio y flexible.

"Dicha flexibilidad busca dar respuesta a las necesidades de los comerciantes que ineludiblemente tienen que realizar las actividades de compra antes de las 6:00 am como a las de los que prefieren retrasar sus compras más allá de las 11:00 am", explican desde el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a través de un comunicado.

El horario de Mercamadrid que estaba vigente hasta ahora establecía un mínimo de apertura no inferior a cuatro horas (de 6:00 a.m. a 11:00 a.m) de acuerdo a la normativa firmada por el entonces concejal del Área de Hacienda y Economía en septiembre de 1993.

Desde el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo cuentan que el nuevo horario "responde a la necesidad de mejorar las condiciones de competencia y transparencia en todos los órdenes del ciclo de comercialización y distribución" y recalcan que tiene carácter voluntario para que los comerciantes de Mercamadrid puedan decidir si lo cumplen o no.

