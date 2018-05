La Eurocámara celebrará un debate este miércoles sobre la sentencia de 'La Manada'

La propuesta de Podemos ha contado con el respaldo de 188 eurodiputados

La Eurocámara ha aprobado incluir en la agenda del día la celebración de un debate en el pleno de este miércoles sobre "la aplicación por parte de España de los estándares internacionales sobre violencia sexual", tras la polémica sentencia del caso de los sanfermines. Sideración: la psicología sale en defensa de la víctima de 'La Manada'.

La propuesta de Podemos, que ha contado con el respaldo de 188 eurodiputados -136 en contra y 20 abstenciones-, busca que el debate se centre en si las autoridades judiciales en España aplicaron correctamente la legislación internacional, en concreto el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia de género, en el caso de la joven de Pamplona.

"Hoy muchas mujeres españolas se sienten mas desprotegidas por parte de las instancias judiciales que hace una semana", ha asegurado la eurodiputada de Podemos Tania González. La sentencia "es una barbaridad", ha dicho, ya que el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, firmado por los 28 Estados miembros de la UE, califica como violencia sexual "todo acto sin consentimiento".

"Solo 6 países (de la UE) han adaptado" las disposiciones de este convenio a la legislación nacional, ha criticado González, entre los cuales no se encuentra España. "Para que esta alarma social no se extienda por otros países europeos" la eurodiputada a instado a la Comisión y los Estados miembros a centrar sus esfuerzos en "armonizar normativas" para que "algo así no vuelva a suceder".

La eurodiputada popular Rosa Estarás ha pedido que el debate se centre en el Convenio de Estambul y en posibles modificaciones futuras a las leyes de violencia de género, pero no en "criticar decisiones judiciales"."En ningún caso" se puede "poner en cuestión" desde el poder legislativo al poder judicial "porque haríamos un flaco favor a la confianza" que requiere el poder judicial en los ciudadanos, por lo que el grupo popular europeo ha votado en contra de la celebración del debate.

