Puerto Rico revela datos económicos del borrador del Plan Fiscal para la Junta de Supervisión Fiscal

San Juan, 27 abr (EFEUSA).- La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) publicó hoy, en su portal electrónico, información financiera y económica sobre el borrador del Plan Fiscal presentado por el Gobierno local a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado día 5.

La información publicada por la AAFAF, la cual respalda aspectos financieros del borrador del Plan Fiscal, comprende las proyecciones macroeconómicas (incluyendo tasa de inflación, cambios en el Producto Nacional Bruto, cambios poblacionales en la isla), el efecto multiplicador de las medidas incluidas en el Plan Fiscal y el impacto de dichas medidas en los gastos e ingresos del Gobierno.

También se incluye el efecto de los fondos federales para la reconstrucción y los pagos de aseguradoras privadas relacionados a los daños ocasionados por los huracanes Irma y María, según informó hoy la AAFAF en un comunicado de prensa.

La AAFAF también publicó el impacto económico de las reformas estructurales propuestas por el Gobierno (tales como el crédito por trabajo, la reforma contributiva, el código de incentivos, la reforma energética y los programas de creación de empleos), entre otros.

En cambio, la información publicada no incluye una reforma de "employment at will", cambios al bono de Navidad ni reducción en la acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad, pues dichas medidas fueron descartadas por la Administración del gobernador, Ricardo Rosselló.

La AAFAF sostuvo además que el pasado día 19, la JSF rechazó el borrador del Plan Fiscal presentado por el Gobierno y certificó un Plan Fiscal que fue desarrollado por dicho organismo.

No obstante, la AAFAF insistió en que el borrador del Plan Fiscal desarrollado por el Gobierno cumple con los requisitos de la Ley Promesa, mientras que promueve la responsabilidad fiscal de manera consistente con la política pública del gobernador Rosselló.

La AAFAF destacó que continúa trabajando junto con el gobernador y los cuerpos legislativos para implementar medidas que permitan a Puerto Rico salir de la crisis fiscal por la cual atraviesa y tener acceso a los mercados de capital nuevamente.

