El militar y el guardia civil de 'La Manada' cobran el 75% de su sueldo

El porcentaje de psicópatas puros en la población, según un estudio de la U.Alcalá de Henares es de un 2% de la población.



Es decir, que en un equipo corporativo de 1000 personas hay 20 Psicópatas puros teóricamente. En grupos que han pasado la criba de una oposición tal vez haya 5 o 10, pero haberlos haylos. Lo que quiero decir es que no debe sorprendernos que existan las psicopatías, lo que nos tiene que asustar es que nos digan que ese problema no existe, eso es para echarse a temblar. Igual que cuando nos dicen que no hay toxicómanos, ludópatas o corruptos en uina sociedad, su porcentaje teórico es casi del 10%. Por eso se crea la justicia, para equilibrar las cosas. No para enterrarlas y negarlas.