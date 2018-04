800 533

Montoro admite en el Congreso que pudo haber falseamiento de facturas el 1-O

Madrid, 26 abr (EFE).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha admitido hoy en el Pleno del Congreso que pudo haber "falseamiento" de algunas facturas que la Generalitat destinó al referéndum ilegal del 1 de octubre y que ha reconocido pudo haber "imperfecciones" en el control de las cuentas.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso durante el segundo día de debate de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Montoro ha señalado que hubo "imperfecciones" en el control de las cuentas en Cataluña y ha dicho que "esto es lo que se está investigando ahora".

En el curso de debate, el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Montoro que subiera a la tribuna para explicar por qué dijo en una entrevista que no había habido malversación de las cuentas públicas en Cataluña y le ha recriminado que sus declaraciones puedan servir apoyo a la defensa de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas.

El ministro ha pedido a Rivera que "no confunda a nadie" y le ha rogado que se leyera esa entrevista y no sólo los titulares.

"¿Dónde digo yo que no hay falseamiento de facturas? Digo lo contrario, que puede haber falseamiento de facturas. Lo digo en esa entrevista. ¿Cómo no va a haber falseamiento de facturas? Puede haberlas, ¡claro que sí! ¿Pero quién le ha dicho que no?...en cualquier procedimiento administrativo", ha puntualizado.

El ministro ha recordado a Rivera que no conoce cómo funciona un procedimiento administrativo porque nunca ha estado a cargo de ninguna administración y le ha instado a no confundir "ya a nadie más porque le estamos dando pie a quien no se lo debemos dar".

"Yo le rogaría que se leyera mis entrevistas. Mire, hago una cada no sé cuantos y me comprometo a no hacer ya ninguna más en lo que me reste de vida política", ha dicho Montoro entre risas de los diputados.

Montoro ha alertado de que los separatistas podrían haber tenido "cientos de millones de euros en sus manos y nos los tuvieron" gracias a la acción del Estado y, que si han falsificado facturas, "deberán responder de ellos".

"El Gobierno del PP y de Rajoy frente a esta crisis está ejerciendo un control...¡Y claro que puede haber imperfecciones en un procedimiento de actuación de un Gobierno! Y de una fuerza de seguridad del Estado. Y de una acción de la justicia. ¿O es que somos todos perfectos?", ha añadido tras aseverar que el Puigdemont "tiene todos los motivos para estar preocupado con Montoro".

El ministro ha reconocido que no tiene ningún problema en rectificar, tal como ha hecho en otras ocasiones cuando ha pedido "perdón" por tener que aprobar subidas de impuestos, pero ha insistido en que en la entrevista, que ha considerado "una redacción conjunta", ya habla de un delito de falsificación que se está investigando.

"Hablo de una investigación judicial en marcha y que está apoyada por el Ministerio de Hacienda e impulsada por el ministerio", ha reiterado tras volver a pedir a Rivera que "no se puede uno quedar en una parte (de la entrevista)".

Montoro ha ironizado con que este asunto no le quita el sueño y ha aseverado que duerme "muy tranquilo".

"Le aseguro que no me produce ninguna pesadilla", en relación con las explicaciones que le ha solicitado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el dinero del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña.

El ministro ha señalado que el Gobierno vela por la legalidad y que está "deseando" que vuelva la normalidad institucional a España.

"El Gobierno está deseando coser lo que se ha descosido. Está deseando superar los enfrentamientos, las divisiones. Está deseando evitar a los que están intentando llevar al abismo. No habrá abismos. No queremos tensar, ¿a quién le interesa tensar?. A nadie", ha dicho Montoro dirigiéndose a la bancada de los nacionalistas catalanes.

