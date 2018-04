800 597

Alimentaria y Hostelco cierran su edición conjunta con 150.000 visitantes y las expectativas cumplidas

Barcelona, 19 abr (EFE).- El gran evento ferial integrado por Alimentaria y Hostelco cierra hoy su primera edición conjunta cumpliendo las expectativas planteadas, tras recibir cerca de 150.000 visitantes, un 30 % de ellos internacionales, y convertirse en una importante plataforma de negocio.

La convocatoria conjunta, que ha ocupado desde el pasado lunes cien mil metros cuadrados del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, ha tenido además un impacto económico estimado de 200 millones de euros.

Fira de Barcelona, organizadora del certamen, ha subrayado en un comunicado que "los excelentes resultados en las principales magnitudes y las sinergias obtenidas avalan el acierto del modelo de cocelebración de estos dos salones".

El presidente de Fira y de Alimentaria, Josep Lluís Bonet, ha subrayado que la simultaneidad de los dos salones ha hecho que se pudiera ofrecer "una gran plataforma de negocio y networking para los profesionales de sectores tan importantes para la economía española".

Durante cuatro días, las 4.500 empresas expositoras, procedentes de 70 países, han mostrado sus propuestas de presente y futuro en la industria agroalimentaria, mientras que 1.400 compradores clave, importadores y distribuidores de Europa, Asia, Latinoamérica y EEUU, han celebrado más de 12.500 reuniones de negocios, un 10 % más que en la última edición.

"Esta Alimentaria ha sido testigo de las principales innovaciones de la industria y ha constatado la pujanza y el ambiente de optimismo que respiran los protagonistas del sector", ha señalado el director general de Alimentaria Exhibitions, J. Antonio Valls.

Por su parte, el presidente de Hostelco, Rafael Olmos, se ha mostrado convencido de que esta nueva plataforma común "reforzará el crecimiento de un sector del equipamiento para la hostelería, la restauración y las colectividades ya plenamente recuperado" y consolidará su internacionalización.

Además de la actividad empresarial, The Hostelco Experience y The Alimentaria Experience han reunido a 35 de chefs y 45 estrellas Michelin, y por Vinorum Think, Cocktail Art, Olive Oil Bar, The Hostelco Live Hotel y The Hostelco Coffee Area han pasado los principales expertos internacionales en vinos, destilados, aceites y café, respectivamente.

PUBLICIDAD