Hacienda confía en que se rechacen las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos

Madrid, 12 abr (EFE).- El Ministerio de Hacienda confía en que se rechacen la enmiendas a la totalidad que se presenten a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y que las cuentas públicas sigan su tramitación parlamentaria hasta su aprobación en mayo, ya que espera que la situación en Cataluña se desatasque.

Fuentes del ministerio han señalado a los medios de comunicación en el Congreso, que creen que la situación en Cataluña se va a desatascar sin llegar a elecciones y esperan contar con los apoyos que tuvieron a los Presupuestos de 2017, incluido el PNV.

De hecho recuerdan que las cuentas de 2018 se han traído al Congreso con la confianza de que no se rechazaran y señalan que el PNV no ha manifestado ningún problema con el contenido de los presupuestos, sino que su apoyo o no responde a una motivación política derivada de la situación en Cataluña.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha insistido en que no apoyará los presupuestos de 2018 mientras se mantenga la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Sin embargo Hacienda incide en que la economía y la creación de empleo "va muy bien" y espera superar el primer tramite parlamentario que será el debate de totalidad en el Pleno del Congreso el 25 y 26 de abril.

El plazo para presentar las enmiendas a la totalidad finaliza el 20 de abril y los presupuestos se enfrentarán, de momento, a seis iniciativas, las del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, mientras que Nueva Canarias aún no lo ha decidido.

En el debate de totalidad el Gobierno necesita que el PNV se sume al rechazo del PP, Ciudadanos, CC, UPN y Foro Asturias a estas enmiendas que piden la devolución de los Presupuestos.

De esta forma obtendría en la votación un empate técnico de 175 diputados y a la tercera votación decaerían las iniciativas.

No obstante, fuentes de Nueva Canarias han indicado a EFE que el partido aún no ha decidido si, en el caso de no presentar su enmienda a la totalidad, el diputado Pedro Quevedo apoyaría el resto de enmiendas de devolución, que se votan conjuntamente.

