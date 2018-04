800 532

Podemos acusa al expresidente Cajasol de mentir sobre su situación judicial

Madrid, 9 abr (EFE).- El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha acusado al expresidente de Cajasol y Banca Cívica Antonio Pulido de mentir sobre su situación judicial y haber incurrido por ello en un posible delito de falso testimonio.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Pulido exigió al portavoz de Economía de Unidos Podemos, Alberto Montero, que rectificara cuando le dijo que estaba imputado en relación a la investigación sobre la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y CajaSol y en la presunta estafa en la salida a bolsa de Banca Cívica en 2011.

Pulido negó entonces que él hubiera sido imputado por ningún juez ni órgano jurisdiccional en relación con esos hechos.

En declaraciones a Efe, Montero ha señalado hoy que Pulido mintió ya que la Audiencia Nacional ha confirmado telefónicamente que el procedimiento de investigación al expresidente de esta caja sigue abierto, y por lo tanto está imputado.

De hecho, la Comisión del Congreso, ha afirmado el diputado, está a la espera de recibir un certificado sobre la situación procesal de Pulido que acredite su imputación y que fue solicitado por los letrados de la cámara antes de Semana Santa.

Según Montero, la Mesa de la Comisión espera la respuesta de la Audiencia Nacional y, después de analizarla, podría poner en conocimiento de la Fiscalía este hecho que acarrea un presunto delito de falso testimonio.

"Pulido estaba advertido de que no se puede mentir en las comparecencias. Puede acogerse al derecho de no responder, pero no mentir y me exigió públicamente que retirase una afirmación que sí es cierta", se queja el diputado de Unidos Podemos.

PUBLICIDAD