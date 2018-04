330 43

Líder Cámara P.Rico rechazará recortes salariales sugerido por ente fiscal

San Juan, 2 abr (EFEUSA).- El presidente de la Cámara baja de Puerto Rico, Carlos Méndez Núñez, aseguró hoy que dicho cuerpo no aprobará ninguna legislación que reduzca las pensiones de los jubilados del Gobierno o promulgue el despido de servidores públicos, según propone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

"Como he dicho desde el primer día, esta Cámara de Representantes no va a aprobar ninguna legislación que reduzca la jornada de trabajo de nuestros servidores públicos, ninguna. Tampoco vamos a avalar el despido de trabajadores en el Gobierno y no moveremos legislación que reduzca las pensiones de nuestros más necesitados. Eso no va a pasar", aseguró Méndez Núñez en un comunicado de prensa.

"Ese es mi compromiso con los miles de padres y madres que trabajan en el Gobierno y que han demostrado en esta emergencia suscitada por el paso de los huracanes Irma y María, la necesidad de tenerlos en la nómina", agregó el líder legislativo.

De esta manera, Méndez Núñez se hizo eco del anuncio que ofreció ayer el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló al decir que el próximo jueves, día 5, le entregará a la JSF un nuevo Plan Fiscal, en el que adelantó que en el mismo excluyó el despido de empleados públicos, una reforma laboral y un recorte a las pensiones.

"Nuestros servidores públicos trabajaron con una promesa, la de una pensión que le ayude a vivir, de manera justa, sus años de jubilación. Esa promesa no se va a romper", enfatizó Méndez Núñez.

"Entiendo que existe mucho desasosiego entre nuestros empleados de gobierno retirados por las posibles acciones que la JSF pueda tomar en torno a sus pensiones, pero quiero dejarles claro que no vamos a reducir sus beneficios", recalcó el líder legislativo.

Méndez Núñez sostuvo que si la JSF insiste en sus reclamos, "buscaremos todas las vías necesarias para evitar estos injustos recortes".

"Ustedes dieron lo mejor de sí por el pueblo y esta Cámara no les va a fallar", indicó.

PUBLICIDAD