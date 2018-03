Facebook usó sin permiso los datos de 37 millones de cuentas de WhatsApp

Si el señor de la pescadería, la frutería o la papelería nos preguntara la décima parte de los datos que tienen Facebook o WhatsApp, pondríamos el grito en el cielo, le pondríamos a parir y le denunciaríamos. Pero es que en el fondo que Facebook (y WhatsApp) sepa más de nuestros hijos que nosotros, en el fondo, nos gusta, ¿a que si? Basta de mentiras, la gente lo sabe y le importa un pimiento, pero después les encanta quejarse. Pues ajo y agua, a leerse los contratos y a dedicar un minuto más a cuidar la intimidad y la privacidad de los datos. Si no se hace, después no valen cacareos ni rasgarse las vestiduras. Menos hipocresía. Muchos estamos hartos de ser los raros que se quejan cuando en la primera comunión les regalan un teléfono a nuestros hijos, a ser los malos que no les dejan usar internet como a los "amiguitos" y ser los aislados que no tenemos redes sociales. ¿Venden sus vidas y la de sus hijos como si fueran sacos de patatas? Pues allá ellos oiga, pero que so se quejen después!!