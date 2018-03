Las claves para proteger sus datos y los de sus contactos en Facebook

Los usuarios pueden configurar sus redes sociales para aumentar la seguridad

El escándalo que ha protagonizado Facebook por la fuga de datos de 50 millones de usuarios de esta red social en Estados Unidos ha puesto en entredicho la seguridad con la que se manejan y se comparten nuestros datos en la red.

Aunque normalmente es el propio usuario el que da el visto bueno a la hora de compartir información con una aplicación o juego a través de Facebook, la mayoría de las veces no es consciente del volumen de datos que está poniendo a disposición de esta aplicación y mucho menos de que también está abriendo la puerta a la información de sus contactos. Así, además de ceder el acceso a su lista de amigos o informaciones personales, también lo hace con sus fotografías e incluso con los Me Gusta, lo que puede facilitar que las empresas sepan cuáles son sus gustos, aficiones y tambien ideologías políticas o religiosas. Así, tras desvelarse cómo se han utilizado los datos de todos estos usuarios para influir en el resultado de una campaña electoral, se ha puesto en marcha un movimiento a favor de abandonar Facebook, que se fortalecío el miércoles con el apoyo del cofundador del servicio de Whats-App, Brian Acton. El directivo publicó en Twitter "llegó el momento. #deletefacebook (borrar Facebook)". Un hashtag que se ha posicionado entre los más usados a lo largo de los últimos días a raíz de la controversia sobre el modelo de negocios de Facebook.

Para los que quieran seguir usando esta red social pero evitando que decenas de aplicaciones rastreen todos sus movimientos tendrán que cambiar la configuración de su perfil entrando en la pestaña de aplicaciones. Seguramente, muchos se sorprenderán de la cantidad de nombres que apareceran en esa lista y que están teniendo acceso a sus datos, pero están a tiempo de eliminar las que consideren.

Cómo cambiar la privacidad

Para ello debe pulsar sobre cualquiera y se deplegará un menú con la información personal que estamos compartiendo con los desarrolladores de estas web, aplicaciones o juegos. Ahí podrá desactivar las casillas que no les interesen, aunque eso si, algunos datos son necesarios para que estos programas siguan funcionando.

Si lo que desea es borrar directamente la app, al pasar el cursor sobre ella aparecerá una X con la que podrá eliminarla. De igual forma, aparecerá el icono de un lápiz. Si entra en esa opción podrá seleccionar los grupos de usuarios que -solo tú, tus amigos o todo el mundo- que pueden ver el contenido que publique a través de esa aplicación. Aunque haya seleccionado la opción de eliminar esta aplicación, debe saber que eso no significa que el desarrollador ya no tenga sus datos. Es muy posible que ya los haya almacenado y no se pueden borrar de forma automática. En ese caso, para eliminar esa información tendrá que ponerse en contacto con los propietarios de la web o la app y pedir que se eliminen de forma definitiva.

Proteger a tus amigos

Para evitar que se compartan los datos de sus contactos en las redes sociales, debe pinchar de nuevo en el apartado de configuración y ahí en la pestaña de las aplicaciones. En la página que se abre encontrará un apartado donde aparece: aplicaciones que usan otras personas. Una vez dentro, podrá seleccionar la información que, por defecto, Facebook entrega a este tipo de servicios y ahí podrá activar o desactivar todas las casillas que considere. De este modo, está protegiendo la información de sus amigos.

PUBLICIDAD