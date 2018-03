El Supremo revisa la condena a Urdangarin por el caso Nóos

"en este caso las evidencias no dejan lugar a dudas, y el juez castro izo una instrucción impecable"



Justamente los dos puntos que están siendo discutidos. Y no sólo ahora, sino desde el principio.



Repito no hablo del acusado. Podrá ser un tal o un cual. Podrá ser inocente o culpable. Pero lo que es inadmisible es que un juez pueda presionar a un perito, ya que surge la sospecha de que haya fabricado todo el juicio y que las pruebas sean falsas. El juez ha de ser neutral con los peritos y aceptar los informes aunque no le gusten, ya que no le tienen que gustar. Esa no es su misión. Es que ni siquiera el fiscal podría actuar así. Y eso levanta sospechas sobre todo el jucio. Y no debiera ser así.