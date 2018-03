PP y Ciudadanos se quedan solos: el Congreso aprueba seguir con la derogación de la prisión permanente

El aumento de la violencia verbal, coincidente con la extrema derecha en España, la exageración y la exaltación de crímines y delitos y la sistematica ocultación de otros, todo ello apoyado por dioses de los medios que quieren meternos por la garganta sus ideas personales no puede continuar. Me parec muy bién que le hagan la agenda al señor Rajoy todas las mañanas los medios de comunicacion, me parece fantástico que al señor Rivera lo tengan desorientado con sus encuestas magicas. Pero lo que han hecho hoy en el congreso es una infamia detestable, y las ruedas de prensa de dos horas de duración de uniformados con medallas, no....simplemente, no. Ustedes son un peligro para la democracia, ustedes no son dioses, son angeles, que cuando caigan les llamaremos angeles caidos. Todos los dias un grado más de violencia verbal y de chanchullos economicos a todo trapo. NO, señores, por ahi NO