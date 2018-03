Puigdemont reúne a JxCat en Bélgica para ungir a un nuevo sucesor tras el fiasco de Sànchez

Caso verídico.



De los cientos de directivos del IBEX 35, tú llamas a tres que quieran conocerte, les invitas a cenar, les prometes discrección. Llamas a la prensa, dejas que te saquen una foto.Al día siguiente emites un comunicado diciendo que "no te has reunido con el IBEX por las encuestas". Dándo a entender que te "has reunido con el IBEX", pero por otros motivos. Las empresas de esos tres directivos callan porque das a entender que el IBEX con 35 empresas, hay 3 que cuentan y las demás estan ahí para pintar monas, cosa conveniente para sus acciones.



Así es como se hace la publicidad gratuita.