800 533

Trump alerta a la UE sobre aranceles y valora la oferta norcoreana de diálogo

Washington, 6 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó hoy la posibilidad de eximir a la Unión Europea (UE) de los aranceles que planea imponer al acero y el aluminio, y valoró como "positiva" y "sincera" la oferta de diálogo formal de Corea del Norte, aunque expresó cautela sobre el futuro de las conversaciones.

"La Unión Europea no nos ha tratado bien, y ha sido una situación de comercio muy, muy injusta", dijo Trump en una conferencia de prensa junto al primer ministro sueco, Stefan Löfven, en la Casa Blanca.

Trump aseguró que la UE "ha sido particularmente dura con Estados Unidos" y es "casi imposible hacer negocios con ellos", e insistió en su polémica propuesta de gravar con un 25 % las importaciones de acero y con un 10 % las de aluminio.

"Si podemos llegar a un acuerdo con Canadá y México sobre el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), no habrá razón para imponer los aranceles a Canadá y México. Pero con otros países, no tendremos esa opción, a no ser que puedan hacer algo por nosotros", indicó Trump.

El presidente precisó que si la UE eliminara "algunas de las horribles barreras que hacen imposible que nuestros productos puedan ir allí", se podrá "empezar a hablar" sobre una exención de los aranceles, pero "si no, se va a quedar como está".

El polémico anuncio de Trump ha disparado alarmas sobre una posible guerra comercial, y la UE ha asegurado que, de concretarse esos aranceles, responderá con medidas "proporcionadas" y equivalentes al volumen de los productos europeos afectados.

"Las guerras comerciales no son tan malas, cuando estamos por detrás de todos los países" en términos de balanza comercial, defendió hoy Trump, y reiteró su amenaza de imponer "un gran impuesto del 25 % a los automóviles" europeos que entran en EE.UU.

"Vamos a arreglar las cosas, y lo haremos de forma muy cariñosa", añadió.

Trump hizo esas declaraciones al lado del líder de un estado miembro de la UE, y el primer ministro sueco respondió con una advertencia.

"El aumento de los aranceles nos perjudicará a todos a largo plazo. Por supuesto, yo apoyo los esfuerzos de la Unión Europea para lograr un comercio con menos obstáculos", subrayó Löfven.

El líder sueco lamentó que acabaran las conversaciones para un acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE, porque "quizá con negociaciones se puede llegar a una situación" en la que ambos "puedan cooperar", indicó el primer ministro sueco.

Ambos hablaron poco antes de que el principal asesor económico de Trump, Gary Cohn, anunciara que renunciará a su cargo en las próximas semanas, después de sus desacuerdos con el presidente debido a su plan para imponer aranceles.

El otro gran tema de la conferencia de prensa fue Corea del Norte, dado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostró hoy dispuesto a negociar con EE.UU. sobre su desnuclearización y se comprometió a imponer una moratoria en su programa nuclear mientras dure su diálogo con Washington y Seúl.

Trump reaccionó con cautela a esa oferta, sin comprometerse a iniciar una negociación formal con Pyongyang, pero opinó que la oferta de Kim es "sincera" y confió en que pueda dar frutos.

"Creo que son sinceros, pero creo que son sinceros también debido a las sanciones y a lo que estamos haciendo respecto a Corea del Norte, y la ayuda que hemos recibido de China", dijo Trump.

En declaraciones a periodistas antes de la conferencia de prensa, Trump no quiso aclarar si impondrá alguna condición al diálogo con Corea del Norte, y se limitó a indicar que confía en que las cosas vayan en una "dirección pacífica y bonita".

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, advirtió por su parte en un comunicado de que la postura de Washington hacia Pyongyang "no cambiará hasta que vea pasos creíbles, verificables y concretos hacia la desnuclearización".

Un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. reaccionó con escepticismo a la oferta de Pyongyang y dijo a periodistas que el fin de los ensayos nucleares no sería suficiente para que Washington acepte sentarse a la mesa de negociaciones, mientras Corea del Norte siga produciendo de forma "masiva" cabezas y misiles nucleares.

El funcionario, que pidió el anonimato, confirmó que EE.UU. mantiene intactas sus intenciones de realizar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas de Corea del Sur en abril.

PUBLICIDAD