Rivera apoyaría subir pensiones con el IPC si se apoyan sus reformas sociales

Madrid, 2 mar (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha condicionado hoy el apoyo de su formación a la revalorización de las pensiones según el IPC siempre que PSOE y Unidos Podemos no bloqueen las propuestas sociales que han incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha pedido al PSOE y a Unidos Podemos que se sumen a las exigencias de Ciudadanos y "no bloqueen" los presupuestos.

"No vale que se sumen al aumento de las pensiones y luego blinden que no se pueda bajar el IRPF a los pensionistas", ha dicho Rivera, tras afirmar que Ciudadanos propone una rebaja fiscal para las familias con mayores a cargo que afectaría al 22 % de los jubilados y que supondría un aumento de unos 60 euros en la pensión media.

"Estamos abiertos a valorar la revalorización de las pensiones conforme al IPC (IPC.MX )pero con condiciones", ha señalado Rivera.

Ha explicado que de esta forma lo presentarán en la comisión del Pacto de Toledo donde plantearán que los grupos que apoyan esta vinculación con la inflación se unan a las rebajas fiscales, a la proposición de Ley contra la Precariedad laboral, para que sea admitida a trámite y a las medidas sociales como aumentar el permiso de paternidad.

"La mejor manera de garantizar el poder adquisitivo es apoyar esa bajada IRPF", ha recalcado al tiempo que ha lamentado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya afirmado que es una "visión anticuada" subir las pensiones en relación con la inflación.

"Lo que es muy anticuado es nuestro modelo laboral", ya que el 89 % de los contratos son "basura" y "de ninguna manera podemos aceptar la precariedad del empleo, el no poder tener hijos, y tener pensiones más bajas", ha dicho.

El líder de Ciudadanos ha afirmado que su formación está "abierta a hablar en el marco del Pacto de Toledo, pero dejemos de regatear con las pensiones".

Sobre la comparecencia de Rajoy en el pleno del Congreso para debatir sobre este asunto, Rivera ha dicho que la dirección de Ciudadanos estudiará si apoyaría un formato abierto a propuestas de resolución aunque ha destacado que aquellos que presenten medidas para gastar dinero también deberán explicar cómo hacerlo y sus consecuencias presupuestarias.

"Me temo que los mismos que van a apostar por eso son los que van a bloquear Presupuestos. No se puede hacer una cosa y la contraria. Uno no puede ser dices que quiere la equiparación salarial y luego votar con el botón rojo en los Presupuestos", ha asegurado.

Rivera también ha insistido en que Ciudadanos no apoyará los Presupuestos si no ve una partida clara de 500 millones de euros que equipare la nómina de todos los policías y guardias civiles y ha puntualizado que "debe ser para sueldos y no para otras partidas".

"No nos fiamos y lo queremos ver con nuestros propios ojos", ha advertido el presidente de Ciudadanos que ha reiterado que la "prueba del algodón" será la primera nómina de estos cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Además ha avanzado que "en pocos días" el Congreso registrará la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha elaborado la plataforma JUSAPOL que reivindica "justicia salarial" ya que cuenta con casi 600.000 firmas y ha puntualizado que recibirá el apoyo de Ciudadanos.

Ha señalado que debe haber una "base salarial justa e igual" y que esto se convierta en Ley "gobierne quien gobierne" y ha criticado que ni el PP ni el PSOE hayan tenido "valentía" en 30 años para acometer esta regulación.

Rivera ha diferenciado entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las reclamaciones salariales de algunos colectivos del Ejército y ha especificado que en el primer caso se trata de una "brecha salarial entre iguales, entre policías", aunque ha puntualizado que su formación también ha mantenido contactos con colectivos del Ejército.

