La ONU sitúa a Corea del Norte tras el programa de armas químicas de Siria

Sí, están los intereses de todos esos criminales sin freno, negocio e inversión le llaman y también están los instrumentos de los que se sirven para que la mayoría colabore con ellos ...



No hay un interés vital por terminar con la violencia, aceptamos la violencia como forma de vida, la catástrofe natural es inevitable, una enfermedad, un accidente, la vejez … pero el matar a otros ¿es inevitable?, … para que ocurra debe haber colaboración, si uno no está dispuesto a colaborar el capitalista, el fundamentalista religioso, el imperialista, … no serían oídos, no dispondrían de ejércitos de personas, tanto si son soldados como si no, dispuestos a obedecer, a cumplir el cómodo papel que se le ha encomendado, cómodo porque es correcto … Cuando uno se ve afectado y se siente responsable por los otros entonces no se limita a acatar la autoridad, lo cual significa ser reflexivo, cuestionar, tener libertad, no creer sin más, no ser nacionalista, no pertenecer a ningún credo, a ninguna secta, … todo lo cual es inteligencia porque no se conforma, no acata, no cree, no obedece sin más sino que sabe cuando colaborar y cuando no, … Así que las explicaciones y los conceptos no despiertan la inteligencia sino el mirar el sufrimiento de ese niño, la fealdad de la destrucción, la irresponsabilidad del soldado, la frivolidad del político, … el afecto es lo que pone de manifiesto la estupidez y darse cuenta de la estupidez es inteligencia … una generación de personas inteligentes y se acabó el sostener a los criminales con la vida de nuestros hijos, … pero esa generación no la tendremos mientras la educación esté en manos de gobiernos y de organizaciones religiosas … Así que porque uno es bueno es sabio, no al revés, rechazar la bondad es rechazar la inteligencia, no la bondad de la mano, del filántropo que reparte algunas migajas de lo que roba, …