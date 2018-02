Venezuela capta 596 millones con el lanzamiento del petro, la criptomoneda bolivariana

Nº22.... Otro como mi culo, siempre con la misma canción sobre los mismos de siempre. Que orfandad de inteligencia social.



Es que los de Dichas son santos? es que hagan lo que hagan no tienen por parte de gente como tu ni una crítica?



Acaso eres tan ciego que no puedes ver que es una guerra entre unos y otros y perdemos siempre los mismos? yo vivo NO bien, MUY BIEN, pero aun así no comulgo con la corrupción ni de un lado ni de otro, y siempre tengo comentarios críticos o de apoyo, sin contar con las ideologías.



Rivera es un falangista de Pro, yo los odio, sin embargo reconozco que hace y promueve cosas interesantes.



Los coletas como muchos les llamáis a los ciudadanos que confían en esta formación y a los que no respetáis, son también personas que aciertan. Sin embargo el fanatismo político con el que comulgáis algunos, os vuelve ciegos, sordos y desgraciadamente faltones con las palabras.



Gente como tu hace que vivir en este país se traduzca en algo tan sucio como las palabras que gente como tu lanzáis al viento desde la cobardía del anonimato.



A ver si leéis mas, no confiáis tanto en vuestra opinión y hacéis ejercicio de autocrítica y valores, promulgáis el “y si estoy equivocado?” y os dejáis de parecer unos mequetrefes, porqué seguro eres una persona que razona y sabe valorar la verdad, pero la facilidad del anonimato os hace ser primitivos, insensatos y groseros en cada momento. Y si no eres de esos pues hijo, tienes un grave problema de evolucionismo.