Venezuela capta 596 millones con el lanzamiento del petro, la criptomoneda bolivariana

Pues yo voy a comprar Petro, despues del leerme el whitepaper me parece que es un gran acierto, muchos se van a sorprender de lo que va a rentar este Petro.



Me hace gracia que muchos de los que se rien del petro les han engañado con preferente y clausulas suelos, pero claro, hablamos de gente que no sabria distinguir un bono subordinado de un detergente.



Rianse, pero los que vamos a acudir a esta ICO vamos a ganar mucho dinero.