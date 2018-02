ARCO decide retirar la polémica obra 'Presos políticos', que incluye retratos de Junqueras y otros encarcelados

Vuestra querida España atrapada.



Se dejó presentar a Puigdemont a las elecciones, creyendo que haría retroceder en votos al sector independentista. Después Rajoy decide que no puede ser presidente (por qué se dejaba presentar), el resultado de las elecciones podía haber sido diferente si Puigdemont se hubiese sabido que no podía ser presidente, ahora dicen que Rajoy no es quien para decir quien puede ser y no.



Los vascos no admiten que haya políticos presos en cárceles políticas, no votan los presupuestos. Rajoy atrapado intenta putear nuevamente con el tema del catalán para intentar captar nuevos votantes, ahora el PSC está de lado de los independentistas.



La trituradora judicial avanza destruyendo España y provoca otra embajada en Suiza...



Cada vez peor