Cs ve "derrotista" que el Gobierno piense prorrogar de nuevo los Presupuestos

Madrid, 14 feb (EFE).- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, considera "muy derrotista" que el Gobierno no descarte ya el escenario de prorrogar por dos veces los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y también los de 2019 cuando, a su juicio, aún está a tiempo de poder sacar adelante los de este año.

En una rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha reconocido que es legalmente posible una segunda prórroga presupuestaria, pero ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que al menos cumpla con su obligación de traer un proyecto de cuentas públicas e intente recabar los apoyos necesarios.

"Me parece muy derrotista estar pensando en una segunda prórroga presupuestaria cuando estamos a tiempo de sacar adelante los de 2018", ha insistido Villegas, cuyo partido ya ha anunciado que no apoyará esas cuentas si no se destinan 1.500 millones de euros para la equiparación salarial de los policías y guardias civiles ni se aparta de los cargos públicos a los políticos del PP imputados.

Fuentes del Gobierno han reconocido hoy que el Ejecutivo no descarta el escenario de que los Presupuestos de 2017 puedan prorrogarse incluso hasta 2019, aunque el Ministerio de Hacienda garantiza que, si no hay presupuestos antes, se abonarán las entregas a cuenta para la financiación de las Comunidades Autónomas a partir de este mes de abril.

Las fuentes han restado importancia a la posibilidad de que las cuentas de 2018 no sean aprobadas este año y deban prorrogarse las de 2017 por segunda vez, hasta 2019.

