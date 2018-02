770 420

Los mensajes de Puigdemont al móvil de Comín: "El plan de Moncloa triunfa. Esto se ha terminado"

Tanto Puigdemont como Comín admiten la veracidad de los mensajes

Unas cámaras captaron la pantalla del teléfono del exconseller huido

La conversación se produce en el momento más tenso entre JxCat y ERC

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont asegura en una serie de mensajes de móvil que "Moncloa triunfa". "Esto se ha terminado", dice en referencia al procés, para añadir: "Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí". La decisión de Torrent de aplazar el pleno crispa a JxCat y ERC.

Según ha informado el programa de Ana Rosa de Telecinco, esa serie de mensajes -escritos en catalán- se los envió este martes el expresidente catalán a Toni Comín, exconsejero de Sanidad, que como el propio Puigdemont se encuentra huido en Bélgica. Concretamente, los mensajes fueron captados durante un acto en Lovaina (al este de Bruselas) -al que acudió y donde intervino Comín- alrededor de las 20:30 horas.

"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado", le dice Puigdemont a Comín, remarcando: "Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana". "Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà", añade.

Puidemont confiesa que espera que los encarcelados por su implicación en el proceso secesionista "puedan salir de la cárcel" porque, de no ser así, "el ridículo es histórico": "El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir de la cárcel porque, si no, el ridículo histórico, es histórico", escribió el candidato de JxCat.

"No se lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común", afirma Puigdemont, para después añadir: "Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia".

El chat completo

Ésta es la transcripción completa del chat:

"Volvemos a ver los últimos días de la República catalana".

"El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que gracias eso puedan salir de la prisión todos. Porque si no, el ridículo histórico sería histórico".

"Supongo que tienes claro que esto se ha acabado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo) pero yo estoy sacrificado tal como sugería Tardà".

"No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!) Pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño, con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Eso ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia".

Imagen: Captura de pantalla de 'Telecinco'

Puigdemont y Comín lo reconocen

El propio Puigdemont ha reconocido la veracidad de los mensajes a través de un 'tuit' publicado desde su cuenta personal: "Soy periodista y siempre he entendido que había límites, con la privacidad, que jamás se han de violar. Soy humano y hay momentos en los que también dudo. También soy el Presidente y no me encogeré ni me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!".

Comín, por su parte, no ha negado la veracidad de los mensajes en su reacción a través de su cuenta personal de Twitter: "La revelación de secretos (obtener subrepticiamente las conversaciones de terceros) es delito en España y en Bélgica, merecedor por tanto de las pertinentes acciones legales. Aparte de que cualquier mensaje sacado de su contexto pierde siempre su significado".

"La posición política del presidente Puigdemont ha sido expresada hace pocas horas, en un mensaje oficial anoche. Quien no lo haya entendido, puede repasar este mensaje porque es del todo inequívoco", ha añadido el exconseller, antes de avisar con que "si el bloque del 155 se está haciendo ilusiones sobre la división del independentismo, tendrá un enorme disgusto. Desde su pluralidad ideológica, la unidad del independentismo está absolutamente garantizada: estamos todos conjurados hacer valer los resultados del 21D".

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s'han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m'arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont ???? (@KRLS) 31 de enero de 2018

2. La posició política del president Puigdemont ha estat expressada fa poques hores, en un missatge oficial ahir al vespre. Qui no l'hagi entès, pot repassar aquest missatge perquè és del tot inequívoc. — Toni Comín (@toni_comin) 31 de enero de 2018

Reacciones políticas

Poco antes de que Puigdemont y Comin hablasen, en JxCat han cuestionado la veracidad de los mensajes publicados y han añadido que, si son ciertos, se enmarcan en el ámbito privado. Lo han explicado fuentes de la candidatura en los pasillos del Parlament.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha denunciado y tildado de "lamentable" la filtración de "mensajes privados". "Se trata de mensajes privados filmados al parecer sin consentimiento de los implicados y eso es lamentable", ha comentado. El diputado también se ha mostrado rotundo, pese al revés del soberanismo: "La aspiración del Estado propio ha llegado para quedarse".

A su vez, la diputada de ERC Teresa Jordà ha dicho que no le consta que se haya "sacrificado" a Puigdemont como candidato a la Presidencia de Cataluña y ha recalcado que están buscando que haya una investidura "efectiva" y "real", porque "con simbolismos" no se gana un país.

Desde el PP, el vicesecretario general de Comunicación, Pablo Casado, ha destacado la "fractura" que se ha producido en el bloque independentista después de conocer los mensajes. En declaraciones a Europa Press Televisión, Casado ha asegurado que Puigdemont "no puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde", sino dar un paso al lado "por respeto a sus compañeros y a sus paisanos en Cataluña".

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asimismo, confía en que los partidos independentistas catalanes tengan "un plan B" para formar gobierno en Cataluña y superar el bloqueo actual tras estas revelaciones. "A lo mejor el señor Puigdemont ha comenzado a entrar en el sentido de la realidad, que hasta ahora no parecía funcionar con el principio de realidad", ha comentado Narbona como primera reacción.

