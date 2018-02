Felipe VI celebra su 50 cumpleaños imponiendo el Toisón de Oro a la Princesa de Asturias

exigencia, responsabilidad, humildad, sentimientos, compromiso, democracia, pueblo, solemnidad, servicio, lealtad, valores, ideales, dignidad, ejemplaridad, honestidad, integridad, renuncia, sacrificio, superación, patria, generosidad, … un discurso digno de un rey … no quedan más palabras nobles en el diccionario para hacer más grande la verdad … la verdad de la falsedad y la hipocresía, la verdad de las palabras huecas, vanas, güeras … la verdad de las cenizas que estas palabras nos ofrecen, … creo que ésta es la única verdad que hay que ver, la verdad en lo falso, … al menos para eso sirve el rey y la voluntad divina … y no es poco, valorémoslo ... pero cuidado, no culpen a esas personas por representar un papel que nosotros mismos le hemos asignado …