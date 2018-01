Los 10 errores de las 'apps': por qué eliminamos el 95% de las que descargamos

"El principal problema de las 'apps' es que no aportan nada"

Imagen: Dreamstime.

¿Cuánto tiempo mantienes una 'app' en tu teléfono tras haberla descargado? Según el análisis realizado por la consultora tecnológica Bluumi, no más de 15 días. Tras haber repasado el uso de 100 aplicaciones de empresa, el estudio concluye que 4 de cada 5 son eliminadas por falta de espacio, mala experiencia de usuario o por no aportar nada nuevo al usuario. En España, el 95% de las 'apps' no cumple ni el 50% de las funciones que los usuarios necesitan.

El estudio se ha desarrollado seleccionando 100 aplicaciones móviles de empresa y consultando a los usuarios. El resultado es que la amplia mayoría, un 95% de estas aplicaciones no reúnen las funcionalidades más solicitadas por los clientes. No resuelven ningún problema ni atienden necesidades que faciliten la vida de los clientes de empresa.

Álvaro Millán, CEO de Bluumi señala que "el principal problema de las aplicaciones de empresa que se crean es que no aportan nada nuevo más allá del estar por estar", y concreta que estos programas "deben tener un fin concreto y atender necesidades que aporten valor a los usuarios".

Para evitar caer en este 95% de 'apps' que acabarán en la papelera, he aquí un decálogo con los principales errores que se cometen en el diseño estos servicios para el móvil:

1. No existe una necesidad. El principal motivo para desinstalar una aplicación según la opinión del 99% de los usuarios es que ésta no sea estrictamente necesaria y, por tanto, no se use. Aportar valor al cliente debería ser el primer objetivo cuando se afronta el diseño de una aplicación de empresa y la transformación de la misma al universo digital móvil. "No sólo es una herramienta para enviar notificaciones. También debe resolver los problemas de los usuarios. Al menos uno. Con un problema que resuelva es suficiente para el éxito de una 'app'", concreta Millán.

2. Sistema de búsqueda defectuoso. Si algo molesta al 90% de usuarios consultados es el sistema de búsqueda dentro de una aplicación, que éste no sea preciso y eficaz.

3. Demasiados toques. El 89% de los usuarios consultados afirma sentirse molesto porque necesita tocar más de tres veces la pantalla para dar con su objetivo, lo que frustra la experiencia de usuario y la convierte en tediosa.

4. Espacio. Otro de los principales motivos para eliminar una aplicación es algo tan sencillo como la falta de espacio en su teléfono y el que ocupa ese programa en concreto en la memoria del terminal. El 95% de los clientes acaba prescindiendo de la 'app' por este motivo.

5. Escasa personalización. Los usuarios prefieren acceder a aplicaciones con capacidad para personalizar detalles como el tamaño de la letra, su nombre o sus datos.

6. Micropagos. El 62% de los usuarios consultados afirman sentirse molestos con los pequeños micropagos a la hora de usar una aplicación. Este porcentaje aumenta si los abonos se deben hacer de manera continuada.

7. Consumo excesivo de batería. Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que una aplicación deba estar permanentemente abierta o requiera de geolocalización. Se trata de funcionalidades que consumen batería y que además pueden ralentizar el terminal por lo que acaba incidiendo en la decisión de eliminarla.

8. Seguridad. Los usuarios consideran cada vez más la seguridad de los servicios que están utilizando desde su móvil. Factores como el modo en el que se guarda la información personal y dónde, quién puede tener acceso a esta información o el sistema de protección de datos se han convertido en asuntos determinantes para el 85% de los clientes. Las 'apps' de empresa deben ofrecer una garantía completa de seguridad en el almacenaje y gestión de los datos de sus usuarios.

9. Escasa atención al cliente. Las aplicaciones móviles de empresa es que están pensadas como canal de comunicación directo entre el cliente y la compañía. Si este canal no sirve y no reciben respuesta, queda limitado el uso de la misma. Según este estudio, el 70% de los usuarios valoran las 'apps' como el sistema de comunicación más rápida y directa con una empresa.

10. Abuso de notificaciones. El exceso de notificacioens recibidas a lo largo del día acaba obligando a los usuarios a silenciar la aplicación,en primer lugar; después a bloquear las notificaciones y finalmente a eliminar la aplicación en caso de que no aporte valor. Entre los usuarios, esta experiencia genera malestar y puede llevar a la desinstalación.

