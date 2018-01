¿Un pacto 'imposible' para gobernar en Cataluña? PP presiona a Ciudadanos para que se acerque a Podemos

Sería factible si los 8 diputados encarcelados o exiliados no votasen

En este escenario C's-PSC-PP con Podemos sumarían tres votos más

Podemos se negó a investir a Arrimadas durante la campaña del 21-D

Inés Arrimadas, durante la campaña electoral del 21 de diciembre. Foto: EFE

El Partido Popular está presionando en los últimos días a Ciudadanos para que se acerque a Podemos en Cataluña. Un acercamiento a través del cual podría proclamarse un presidente que no sea independentista pese a que las elecciones del 21 de diciembre dieron la mayoría en escaños a las fuerzas que pretenden la separación del resto de España.

Desvela este miércoles El País que en Génova 13 pretenden que la formación naranja esté lista para intentar este pacto 'imposible' en el resto de España. Un pacto que solo tendría sentido si finalmente los ocho diputados separatistas encarcelados o fuera de España no pudieran votar en la investidura, algo que daría a los partidos constitucionalistas la opción de elegir a un presidente.

Sin la variante de la cárcel o el exilio, Junts per Catalunya, ERC y la CUP suman 70 diputados, mientras que Ciudadanos, PSC y el PP apenas acumulan 57. Los ocho de Catalunya en Comú-Podem permitirían elevar esta coalición para la investidura hasta los 65 votos frente a los 62 que tendrían los independentistas en caso de que esos ocho de sus integrantes no pudieran votar (la recogida del acta sí se puede delegar en terceras personas).

Es aquí cuando emergen varios problemas. Aparte de los más evidentes - los que se refieren a las diferencias en programas e ideología de Ciudadanos y Podemos- hay otros con nombres y apellidos.

Durante la campaña electoral los comunes afirmaron que no darían su apoyo para que Inés Arrimadas fuera la Presidenta de Cataluña. Además, la investidura de Arrimadas no garantizaría una mayoría en el Parlament al bloque constitucional durante la legislatura, toda vez que se trataría de un acuerdo sólo escoger un presidente no nacionalista, no para formar Gobierno.

En todo caso, cuenta El País, en el PP hay optimismo. Creen que se puede conseguir y alegan, para defender este acuerdo, que no ellos, el propio Partido Popular, no estarían pactando con Podemos, sino que sería otra formación lo que lo haría. Mientras, en Ciudadanos no cierran la puerta a esta potencial y puntual alianza al tiempo que observan desde la distancia los movimientos de los separatistas. Si estas negociaciones se ralentizaran, Ciudadanos no descarta tomar la iniciativa.

